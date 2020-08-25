«مصر للطيران» تسير 30 رحلة دولية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 30 رحلة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.