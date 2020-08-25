"إنجازات سريعة".. كيف يستعد نتنياهو لاحتمال فوز جو بايدن في الانتخابات؟

كل جانب يتعامل مع الانتخابات الأمريكية بمنطق مختلف، فهناك من ينتظر النتائج ليعقد صفقات جديدة، وهناك من يقفز مسرعاً الآن للاستفادة من استعداد ترامب لإبرام الصفقات يعلمون أنها لن تكون مقبولة لجو بايدن إذا أصبح رئيساً.لا أحد يركض الآن أسرع من بنيامين نتنياهو، الذي كان لديه مناورتين شديدي الأهمية، حاول أن ينفذهما الآن ويحصل على توقيع ترامب عليهما، هما من أكثر المناورات جرأة التي أجراها نتنياهو خلال العقد الذي قضاه في السلطة.المناورة الأولى، هي "ضم المستوطنات وغور الأردن"، وهي التي حاول نتنياهو الدفع بها خلال الشهور القليلة الماضية، والتي كما يبدو أن ترامب كان غير معنياً بها وبدلاً منها عقد نتنياهو اتفاق سلام تاريخي مع الإمارات.المناروة الأخرى، رغم أنها أقل وضوحاً من المناورة السابقة، إلا أنها لا تقل خطورة وجرأة عنها وهي حملة عسكرية شبه سرية ضد برامج إيران النووية والصاروخية"، وربما ضد أهداف أخرى، صناعية وضد البنية التحتية.يمكن الربط بين هذه الحملة التي يعرف الجميع أنها تتصدر أجندة نتنياهو، وبين الانفجارات والحرائق الغامضة التي ضربت منشأة رئيسية لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وقاعدة عسكرية حيث يتم إنتاج الصواريخ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة، ومصانع للألمنيوم والكيماويات، وعيادة طبية، وكذلك الحريق في ميناء بوشهر، الذي أسفر عن تدمير سبع سفن.يقول الروس إن من شبه المؤكد أن نتنياهو حصل على موافقة إدارة ترامب، إن لم يكن تعاونها، بشأن الهجوم الإسرائيلي، بذريعة أن الولايات المتحدة تشكل هدفاً محتملاً للانتقام الإيراني. وحتى الآن، قلل النظام الإيراني من شأن الهجمات، وعزا بعضها إلى تسرب للغاز أو حوادث أخرى. ولكن، إذا اختارت طهران الرد، فقد تشمل أهدافها القواعد الأمريكية في العراق أو الشحن البحري في الخليج العربي، وهي أهداف كانت قد ضربتها مسبقاً في العام الماضي.كما أنه يمكن أن يجبر هجوم مضاد إيراني ترامب على الدخول في مواجهة عسكرية قبل الانتخابات، وهو كما يبدو سيقلل من فرص فوزه في الانتخابات، ولكن رغم ذلك كما يبدو أن ترامب يدعم تلك الهجمات، والإجابة ببساطة أن هناك داخل البيت الأبيض من يراها ضرورية.نتنياهو يفهم كل ماسبق، وهو ما دفعه للمسارعة بالضغط ضد إيران، لأنه في إطار توقع لقدوم إدارة أمريكية يرأسها بايدن، الذي صرح إنه سيسعى إلى استعادة الاتفاق النووي مع إيران، فإن الشهور القليلة المتبقية هي فرصة نتنياهو للمزيد من الضغوط والهجمات على إيران.