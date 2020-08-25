نائب: مواقع التواصل الاجتماعي انعكاس لحالة الواقع (فيديو)

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لم يناقش استجواب القضايا المختلفة بشكل كافٍ موضحا أن مناقشة قضايا التحرش والتنمر كان للسوشيال ميديا دور كبير فى إبرازها، حيث أن الاستجوابات الآن تكون للقضايا التي تتعلق بالأمور الحساسة جدا، والتى تحتاج العديد من المستندات.وأضاف النائب محمد فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه حدث تعديلان في جدول الأعمال، وجرى مناقشة قضايا التحرش والتنمر خلال الأسبوع الماضي في مجلس النواب، والتحدث عن عقوبات التحرش وفكرة إخفاء بيانات المجنى عليهم، حيث أن السوشيال ميديا كان لها دور حيوى فى إبرازها للمجلس.وأكد عضو مجلس النواب، أن دور النائب نفسه فى التواصل مع المواطن، والذي كان له العامل الأساسي في إبراز تلك القضايا، إلا أنه لا يجب إغفال دور مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر انعكاس لحالة الواقع، وقد يكون بها بعض الضرر، ولكل نائب دور فى إقصاء تلك القضايا المضرة.