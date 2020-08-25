إيران تسجل 2213 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و125 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 363 ألفا و363 شخصا حتى الآن، من ضمنهم 3 آلاف و839 في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض ارتفع إلى 20 ألفا و901 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 313 ألفا و58 شخصا حتى الآن.