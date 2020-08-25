استجابة لأولياء الأمور.. «التعليم» تفعل كود رسوم مدارس المتفوقين

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر تعديل اسم الخدمة الخاصة بأكواد الخدمات لدفع رسوم التقدم لاختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك دفع رسوم التقدم لاختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس.و جاء ذلك بعد شكاوى أولياء الأمور من صعوبة سداد الرسوم من خلال البريد الإلكتروني، وعند اللجوء لخدمة فوري تم طلب الكود الخاص لسداد الرسوم.و أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفعيل الكود الخاص بسداد الرسوم عبر خدمة فوري، تسهيلًا على أولياء الأمور.و كود الخدمات لدفع رسوم التقدم لاختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هو 66611، وكود دفع رسوم التقدم لاختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس هو 66612.يذكر أنه تم فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين والعلوم والتكنولوجيا، من طلاب الشهادة الأعدادية الراغبين فى التقديم لهذه المدارس، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.