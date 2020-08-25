البحث عن مواطن استولى على 93 مليون جنيه من أهالي القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على مواطن استولى على 93 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها فى شركة توظيف أموال أسسها بقرية طنان مركز قليوب في مقابل أرباح شهرية 60% واستولى على الأموال وفرا هاربا وبلغت عدد المحاضر المحررة ضده 30 محضرا وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد ورود عدة بلاغات من 30 شخصا ضد "ط.ع.ا.ر" 44 سنة للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى شركة توظيف أموال، وفر هاربا وبحثوا عنه في كل مكان ولم يستدلوا على عنوانه.توصلت التحريات أن المتهم يحمل بطاقتين بأسماء مختلفة أحداهما محل إقامة فى محافظة الإسكندرية وتكثف الجهود لضبط المتهم، وتحرر محضر حمل رقم 4271 جنح مركز قليوب وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط وإحضار المتهم لتقديمه للمحاكمة.