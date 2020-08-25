المشدد 10 سنوات لأم قتلت رضيعتها بالخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل رضيعتها في الخليفة.صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبوالوفا محمد وعضوية المستشارين عبدالعزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال إبراهيم وأمانة سر أيمن عبداللطيف.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمة "ياسمين. ع" بقتل ابنتها المجني عليها الطفلة "مكة. ت" عمدا بأن أطبقت يدها على فمها وكتمت أنفاسها حتى اختنقت قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها أعراض إسفكسيا كتم النفس.وقررت الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة أنها تولت تشريح الجثة المجني عليها فتبين لها أنها لطفلة تبلغ من العمر عام وبها إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من الضغط على تلك المناطق بغرض سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس والإصابات بالرأس والصدر هي إصابات حديثة حدثت نتيجة من المصادمة من جسم صلب وتعزي الوفاة إلى إسفكسيا كتم النفس عن طريق الضغط بأصابع اليد بغرض سد المسالك الهوائية العليا وكتم النفس.وثبت من خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أدمنت المخدرات وتزوجت وطلقت ثلاث مرات وحملت سفاحا ووضعت المجني عليها الطفلة مكة ولم تستطع استخراج شهادة ميلادها أو إثبات نسبها إلى والدها وقررت التخلص منها بالقتل.