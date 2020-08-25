رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمن القومي الروسي»: 75% من الهجمات الإلكترونية حول العالم مصدرها أمريكا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:58 م
الهجمات الإلكترونية
الهجمات الإلكترونية
أ ش أ
طباعة
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أوليج خراموف، أن حوالي 75% من الهجمات الإلكترونية في العالم تتم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خراموف - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - "إن الأمريكيين يتصدرون الإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، حيث وصل حجم الهجمات الإلكترونية في الفترة 2016 ــ 2019، والتي مصدرها الولايات المتحدة إلى ما بين 40 إلى 70%"، وأضاف "أن من 2 إلى 7% من الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من روسيا".

وكانت قد أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسي كاسبرسكي لاب قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حددت مجموعة من المتسللين، الذين نفذوا تجسسا إلكترونيا ضد موظفي الحكومات والمنظمات العسكرية في دول عدة.

وبحسب خبراء الشركة، فقد هاجمت مجموعة "القبيلة الشفافة" في الفترة من يونيو عام 2019 وحتى نفس الشهر من عام 2020 أكثر من ألف هدف في 27 دولة.

وأوضح الخبراء أن معظم الأهداف كانت في أفغانستان وباكستان والهند وإيران وألمانيا، واستخدمت المجموعة برمجية حصان طروادة الخبيثة للتحكم عن بعد "كريمسون"، والتي تتسلل إلى أجهزة الكمبيوتر متخفية في صورة برامج شرعية للقيام بحملات تجسس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: 27 مليار دولار زيادة فى عائد قناة السويس بنسبة 4.7%

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

دراسة تكشف عن المدخل الرئيسي لكورونا إلى الجسم

ارتفاع نسب الطلاق بعد انتهاء منع التجول بالسعودية

3 وصفات منزلية سريعة للقضاء على حب الشباب

حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

في عيد ميلاد «المدندش».. أهم أدوار الفنان توفيق عبد الحميد

«التنسيق الحضاري»: تعليمات جديدة حول المباني ذات الطراز المعماري المميز

رجب الصاوي: مسابقات «الأعلى للثقافة» في انتظار تحديد الميزانية

انطلاق صالون الشربينى الثقافى بشبين القناطر