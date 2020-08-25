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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:56 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مبنى معهد بني حسين للتمريض التابع لمديرية الصحة بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط، للوقوف على الانتهاء من كافة الإنشاءات والأقسام بالمبنى استعدادًا لتجهيزه وتشغيله لخدمة أبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتخريج كوادر فنية مدربة في قطاع التمريض لسد العجز في المستشفيات والوحدات الصحية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وحسني درويش نائب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أقسام المعهد والمعامل وقاعات التدريس المختلفة وشاهد التشطيبات النهائية والانتهاء من كافة الأعمال تمهيدًا لتجهيزه وتشغيله تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنشآت التعليمية لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة وسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية وأطقم التمريض في مختلف الأقسام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالإسراع فى تجهيز المعهد وأقسامه المختلفة بأحدث الاجهزة وتوفير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لتشغيله واستغلاله الاستغلال الأمثل في خدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص تعليمية لهم للالتحاق بمعاهد التمريض وتأهيلهم للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة مشيدًا بتجهيزات المبنى وأقسامه المختلفة التي تم انشائها وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية الحديثة لتلبية احتياجات العملية التعليمية.
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله
محافظ أسيوط يتفقد مبنى معهد بني حسين للتمريض استعدادا لتشغيله

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