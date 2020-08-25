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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:11 م
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
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كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم عّن الاستعداد الخاصة بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

العام الدراسي الجديد 2020

ونبه حجازي خلال خطاب رسمي له على عدة إجراءات منها على مديري المدارس بمرحلة التعليم الإبتدائي الرسمي، بسرعة الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية.

وأضاف في خطابه، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال التي تم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال التطبيق الإلكتروني المركزى لـ 11 مديرية (دمياط _ البحيرة _ الاسماعيلية _ المنيا _ أسيوط _ قنا _البحر الأحمر _الوادي الجديد _ شمال سيناء _ جنوب سيناء _ الأقصر) يتم الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الأول رياض أطفال بالمدارس الحكومية؛ وسرعة إرسال نسخة قاعدة البيانات الخاصة بنتيجة الترشح للقبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمديريات التعليمية لإعلان نتيجة القبول المبدئي لأولياء الأمور على الموقع الخاص بهم، وعقب الاعلان يلزم على جميع المدارس التي تم إعلان القبول المبدئي بها لتسجيل موقف استلام الملفات من أولياء الأمور.

وطالب حجازي الانتهاء من اعتماد الإحصاء الاستقراري لنتائج الامتحانات ووجه بضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات في موعد أقصاه الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.

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