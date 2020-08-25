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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصريين الأفارقة» تشارك في مؤتمر صنع في إفريقيا غدا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:55 م
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
أسماء إبراهيم
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تشارك جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، غدًا الأربعاء، في مؤتمر "صنع في إفريقيا" بسنغافورة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سفراء أنجولا، نيجيريا، روندا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، يتقدمهم السفير المصري محمد أبوالخير، عميد السفراء الأفارقة بسنغافورة،

ووجهت إدارة المؤتمر واللجنة المنظمه الدعوة إلى الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتقديم ورقة عمل في المؤتمر ضمن كلمات مصر التي سيقدمها سفير مصر بسنغافورة وفريق من هيئة الاستثمار المصري في مقدمتهم محمد يوسف، رئيس قطاع الترويج، وذلك في إحدى جلسات المؤتمر المخصصة لمصر.

و أكد الدكتور يسري الشرقاوي، أن ورقة العمل التي سيقدمها ستحتوي على إبراز ما أنجزتة مصر من إصلاحات شاملة أهلتها لمراحل الثبات الاقتصادي وإضافة لها قدرة على جذب مزيد من الإستثمارات، وكذا قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات، مستعرضًا أهم النتائج البارزة للعمل الدؤوب خلال الست سنوات السابقة، ومن وجهة نظر مجتمع الأعمال مزايا مناخ وأنظمة الاستثمار الحديثة في مصر وفي إفريقيا، مُدللًا بالشراكات العملاقة التي تمت حتى الآن على أرض مصر والقارة الإفريقية.

ويهدف مؤتمر "صنع في إفريقيا" إلى إبراز أهمية ومزايا القارة الأفريقية وكيفية تحويلها إلى قاعدة تصنيعية وكيفية دفع الشراكات الاستثمارية للعمل داخل القارة وتحقيق نتائج ملموسة باستغلال إمكانيات القارة الهائلة.

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