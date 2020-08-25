وزير الخارجية الأمريكى يصل السودان فى «رحلة تاريخية»

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السودان، صباح اليوم الثلاثاء، قادمًا من إسرائيل، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وفقًا لوكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر صباح اليوم الثلاثاء إسرائيل متوجهًا إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.وحسب الصحيفة، قال مسئول إسرائيلي لبومبيو في مطار بن غوريون بتل أبيب: "أنت الآن في رحلة تاريخية"، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان.تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان، وستكون طائرة مايك بومبيو "أول رحلة رسمية مباشرة" بين مدينتي الخرطوم وتل أبيب، حسب المسئولين الأمريكيين.