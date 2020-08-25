تقرير: زيادة تدفق الاستثمارات نحو المنتجات المتداولة بالذهب

شهد سوق الذهب سلسلة من الأحداث غير المسبوقة جرّاء انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب مقارنة بفئات الأصول الأخرى_ ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه "أداة تحوط آمنة" ضمن مختلف فئات الأصول بسبب سمعته كمخزن موثوق للقيمة- ولذلك يتحوّل المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن لمواجهة تقلبات السوق والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.وكشف تقرير لأحد بيوت الخبرة في أسواق الذهب عن أن السلوك الاستثماري، شهد إقبالًا كبيرًا على الذهب ومنتجاته هذا العام، أملًا من المستثمرين في حماية محافظهم من تبعات تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات السوق والمخاطر السياسية ومخاطر التضخم.ووفقًا لتحليلنا، فإن منتجات الذهب المتداولة المدرجة في بورصات أوروبا لوحدها استحوذت على أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من صافي الأصول الجديدة منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر يوليو، وبلغت قيمة التدفقات 1.4 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الأخير وحده.وتجاوز سعر الذهب مؤخرًا حاجز 2000 دولار أمريكي للأونصة للمرة الأولى، متخطيًا بذلك عقبة رئيسية في ظل الانخفاض الحالي للعوائد الحقيقية واستمرار تخوف المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات العالمية.وفي خضم هذا الطلب، ازداد نمو المنتجات المتداولة للمتاجرة بالذهب، كالشهادات المتداولة في البورصات. وتصدر هذه الشهادات كبديل ائتماني مضمون عن السبائك الذهبية المحفوظة. وتعتبر الشهادات المتداولة في البورصة أداة فعالة للمستثمرين لكشف سعر الذهب دون الحاجة إلى شراء وتخزين السبائك الذهبية، وإن التكلفة المنخفضة للاستثمار في هذه الشهادات وسهولة الوصول إليها تجعلها وسيلة جيدة لإضافة الذهب إلى المحافظ الاستثمارية كتوجه استراتيجي طويل الأمد.وتتوفر في السوق العديد من منتجات الذهب المتداولة في البورصات، بما في ذلك عدة منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تجذب المستثمرين في الشرق الأوسط. ونظرًا لزيادة الطلب الناجم عن الأداء القياسي للذهب، فقد ازداد عدد المنتجات المتداولة في البورصات للمتاجرة بالذهب. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات المتداولة في البورصات التي تُعدّ أكثر جاذبية للمستثمرين هي التي ترتبط مباشرة بسعر الذهب ولديها سيولة عالية وسهولة في الوصول للاستثمار والبيع، إلى جانب انخفاض التكلفة.وساهم ارتفاع أسعار الذهب في النمو القوي للأصول الأساسية للمنتجات المتداولة في البورصات، مما أتاح لبعض المديرين تخفيض الرسوم حفاظًا على موقعهم التنافسي. وتدير شركة إنفيسكو؛ باعتبارها أحد أكبر مزودي المنتجات المتداولة في البورصات، العديد من الشهادات المتداولة للمتاجرة بالذهب في السوق، وقد تمكنت من تزويد المستثمرين ببعض المزايا الاقتصادية والتشغيلية لنمو الأصول من خلال تخفيض الرسوم.