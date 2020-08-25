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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة الى محافظات مصر الثلاثاء 25-8-2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:19 م
القطار
القطار
هبه محمد
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ننشر تفاصيل مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى محافظات مصر الثلاثاء 25-8-2020، حيث أعلنت هيئة السكك الحديد، عن إضافة عدد جديد من مواعيد القطارات ذات فئة قطارات الدرجة الأولى الفاخرة للركاب، من خط أسوان إلى خط القاهرة، ومن خط القاهرة إلى خط الإسكندرية، وذلك بسعر موحد " 275 " جنيها للركاب، ورغم أزمة فيروس كورونا المستجد يبحث المواطنين على مواعيد القطارات اعتبارًا أنها وسيلة المواصلات السهلة للتنقل من محافظة لأخرى.

مواعيد القطارات اليوم

وتقوم السكك الحديد بتقديم أفضل خدمة للركاب من حيث مواعيد القطارات، ونظافة عربات القطارات للحد من انتشار العدوى.

وتقدم "الدستور" لقرائها المواعيد الخاصة بالقطارات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل القطار بالمحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف القطار في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شيرا الخيمة- كفرالدوار.

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