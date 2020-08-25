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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحوث الطبية الفرنسى: عدد وفيات كورونا بالبلاد أعلى من المعلن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:58 م
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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يرى موظفو المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي، أنه تجب إضافة ما لا يقل عن 1800 حالة وفاة، إلى حصيلة الوفيات المسجلة بسبب كوفيد-19 في فرنسا.

والرقم المذكور يتعلق بالوفيات التي حدثت في المنازل، وليس في المؤسسات الطبية.

ونقلت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، عن جريجوار ري، مدير مركز دراسة أسباب الوفيات في المعهد: "في الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، تم في البلاد رسميًا تسجيل 1800 حالة وفاة في المنازل بسبب كوفيد-19، أن الخبراء، توقعوا هذا العدد تقريبًا".

ووفقًا له، يجب أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل القريب.

ولم تقدم حتى الآن المعلومات ذات الصلة، ويرى الخبير، أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم "بمقدار عدة مئات أو حتى آلاف".

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