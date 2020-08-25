«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة عالمية للقمح.. والبت في العروض اليوم

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح، على فترتين شحن الأولى من 11 إلى 20 أكتوبر 2020، والثانية من 21 الى 31 أكتوبر.وأوضحت أن السداد يكون بتسهيلات موردين 180 يوما، ولا بد أن يتم تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئة قبل السـاعة الثانية عشر ظهـرا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء، على أن يتم البت فى العروض حتى الساعة 2 عصرا في نفس اليوم.وأشارت إلى أن أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمانى قابل للطحن،قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربي قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن، أو قمح روسي قابل للطحن، رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.