انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم.. عيار 18 يسجل 733 جنيهًا
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:17 م
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حالة من الانخفاض الطفيف في منتصف التعاملات بقيمة 4 جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.
وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك من التذبذب بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب بسبب تداعيات أزمة كورونا وتوتر الأوضاع الاقتصادية.
وانخفضت أسعار الجنية الذهب كذلك لتسجل سعر يبدأ من ٦٨٤٨جنيه، وتراجع السعر العالمي لنحو ١٩٣٤ دولار.
أسعار الذهب اليوموتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك من التذبذب بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب بسبب تداعيات أزمة كورونا وتوتر الأوضاع الاقتصادية.
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وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٧٣٣ جنيهًا لعيار ١٨، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٨٥٦ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو ٩٧٨جنيه.
وانخفضت أسعار الجنية الذهب كذلك لتسجل سعر يبدأ من ٦٨٤٨جنيه، وتراجع السعر العالمي لنحو ١٩٣٤ دولار.