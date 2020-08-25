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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فتح أحياء في فيينا بعد بلاغات كاذبة عن وجود قنابل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:40 ص
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ.ش.أ
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أعادت الشرطة النمساوية فتح الحي الثاني في العاصمة النمساوية فيينا بعد ثبوت كذب بلاغ بوجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الرئيسي.

وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن عملية التمشيط لم تستغرق وقتا طويلا، وثبت عدم جدية البلاغ وأن الوضع أمن ومستقر.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا في وقت سابق بوجود قنبلة فى الحي الثاني أعقبها بلاغان عن وجود قنابل أخرى فى محطة القطارات الرئيسية والحي الـ(16) مما استدعى انتشارا أمنيا سريعا كشف عن كذب جميع البلاغات.

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