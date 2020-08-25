القبض على مسجل بـ15 كيلو استروكس في إمبابة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بمنطقة إمبابة.أكدت التحريات اتجار مسجل خطر في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا سيارة ملك والده فى عملية النقل والترويج.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم مستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته «54 كيس يحوى مخدر الأستروكس وزنت 15 كيلوجراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس».بمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.