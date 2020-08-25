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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السعودية تسمح بدخول المرافقين عبر 4 منافذ برية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:32 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلى أنه إنفاذا للتوجيهات، فقد تقرر السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم)، والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، عبر المنافذ البرية مع الأسرة المجاورة مباشرة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وحددت ذلك بعدة خطوات تتم من خلال تقديم طلب قدوم المرافقين (غير السعوديين) عبر المنافذ البرية من خلال منصة "أبشر"، بالدخول على المنصة، خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل، الجوازات، طلب قدوم المرافقين، اختيار أحد منافذ القدوم: طلب قدوم المرافقين عبر منفذ الخفجي، والرقعي، أو جسر الملك فهد، أو البطحاء، ثم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة التي تثبت صلة القرابة.

وأكدت التعليمات للمرافقين غير السعوديين ضرورة إحضار شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية من فيروس كورونا ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

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