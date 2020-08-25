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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 280 حالة تعدِ على الأراضي في البحيرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:31 ص
إزالة حالة تعدِ
إزالة حالة تعدِ
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - المحمودية - الدلنجات - شبراخيت - كوم حمادة" عن إزالة 280 حالة تعدِ على مساحة 38835 م2 عبارة عن: "تنفيذ 152 حالة إزالة بمساحة 21877 لتعديات على حرم الري بترعة المحمودية التابعة لمجلس قرية إفلاقه وتعدي علي الأراضي الزراعية بعزبة النوام سعد التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور، وتنفيذ 118 قرار إزالة بمساحة 12873 م٢ تعدي علي أملاك هندسة الري عبارة عن ( 93 قرار مبانى بمساحة 5172 م٢ ) (و25 قرار زراعة بمساحة 7701 م٢) (١ فدان و٢٠ قيراط) بنطاق قرية الشرم وكفر الرحمانية والفار وزيزينيا على جسر ترعة المحمودية بالمحمودية.

كما تم إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 3699 متر مربع بقري الوفائية وطيبة بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وبعض الكتل الخرسانية، وتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 324 م عبارة عن 3 أدوار و12 متر تعدِ على حرم الري بناحية محلة فرنوي بشبراخيت، وتنفيذ إزالة لبناء دون ترخیص بمساحة 50 م بناحية قرية علقام بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولیة وعرضیة.

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