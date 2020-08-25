«تموين بورسعيد» تضبط سلع غذائية فاسدة

شنت الأجهزة الرقابية بتموين غرب بورسعيد بقيادة محمد الحسينى حملة لتمشيط الأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمتلاعبين بالأسعار.أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الغذائية تتمثل فى ألبان وأنواع من الجبن وعبوات من المسترده غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطه وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقاتكما تم تحرير عدد من المحاضر وبيانهم كالأتى:-تحرير عدد (5) محاضر عدم إعلان عن أسعار، (4) محاضر عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين فى مجال الأغذيه.وتستمر مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.