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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عوض تاج الدين لـ «الدستور»: لازلنا في الموجة الأولى من الفيروس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:29 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
إيمان ماهر
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قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر لاتزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رغم كثرة الأقاويل التي تشير إلى أننا في الموجة الثانية للفيروس.

وأضاف "تاج الدين" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك تحسن في الحالات وهناك قلة في الأعداد التي تحتاج لمستشفيات مجهزة لكن لا نستطيع أن نتكلم عن احتمالية موجة ثانية الأهم هو أننا نستمر في الإعداد الدائم والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع:"بالفعل هناك دول وصلت للموجة الثانية للفيروس لكن بالنسبة إلينا لم يحدث حتى الآن ولكننا نكثف استعداداتنا ونقوم بفتح الدولة تدريجيا وبحرص شديد تحسبا لأى موجات أخرى.

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