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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة عدد من المشروعات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:27 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع تم متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف المجالات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق والتى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

كما شهد اللقاء متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى قرار رئيس الوزراء، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتبارًا من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، وشدد شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستعادة حقوقها كاملة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء طول أيام الأسبوع مع تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين الراغبين في التصالح وتذليل أي عقبات تواجههم لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها إنشاء مدفن صحى آمن للتخلص من المخلفات بالتنسيق مع الوزارة بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود رفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضاري الجيد.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمنظومة التحول الرقمي والطفرة التكنولوجية التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة للتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات.

كما عرض اللواء عادل الغضبان، جهود المحافظة فيما يخص ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظة، وأشار اللواء شعراوى إلى ضرورة الاستمرار في تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين لدفع وزيادة المشروعات بالمحافظة.

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