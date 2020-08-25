رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد جدول الثانوية والخريطة الزمنية للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:39 ص
طارق شوقى
طارق شوقى
نورهان عبد الرحمن
طباعة
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020- 2021، وكذلك موعد امتحان الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12-9- 2020 وتستمر حتى يوم 21-9- 2020.

وأضاف أنه بناءً على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020- 2021 لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية، وتوفير الإجراءات الصحية، والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.

وأفاد رئيس البعثة بالسودان بأنه بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المشرف العام على الامتحانات تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية، وسوف يتم تعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية، وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات يوميًّا قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، والكشف على الطلاب بجهاز الحرارة وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الاحترازية لصالح الطلاب، وأن موعد بدء الدراسة سيكون بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة مباشرة طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، وأن جميع أعضاء البعثة سوف يتواجدون بالمدارس قبل الامتحانات بوقت كافٍ لتجهيز المدارس للامتحانات، وعمل محاضرات للمراجعة للطلاب قبل الامتحان والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن بعض الطلاب المصريين المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان قد تمكنوا من أداء امتحانات الثانوية العامة بمصر، بعد موافقة وزير التربية والتعليم على أدائهم الامتحان مع الطلاب المصريين فى أقرب لجنة لمحل إقامتهم.
اعتماد جدول الثانوية والخريطة الزمنية للبعثة التعليمية المصرية بالسودان
اعتماد جدول الثانوية والخريطة الزمنية للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 18 وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا

«لا كره في الإسلام».. درس من والدة ضحية بمذبحة نيوزلندا يزلزل منفذها

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

«الكهرباء»: 570 ألف طلب للتحول من «الممارسة» للعدادات الكودية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

3 وصفات منزلية سريعة للقضاء على حب الشباب

حالة الطقس.. تعرف علي درجات الحرارة اليوم

6 علاجات بارزة لكورونا حتى الآن.. تعرف عليها

المتحف البريطاني يزيل تمثالًا بسبب «العبودية»

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

إيناس عبدالدايم تبحث خطة تطوير قصر ثقافة الطور

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة