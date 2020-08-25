خبيرة إتيكيت تحدد قواعد الذهاب إلى الشاطىء

اتجه كثيرون من المصريين إلى الشواطئ الخاصة، لقضاء وقت ممتع فى ظل ارتفاع درجه الحرارة، انطلاقًا من تغيير الروتين اليومي سواء في العمل أو الحياة، ولذا تقدم خبيرة الاتيكيت شريهان الدسوقي نصائح مهمة عند الذهاب إلى المصيف.تحضير حقيبة السفر-نبدأ بتحضير شنطة السفر baging لكن أولا يجب أن نعرف هل السفر هو رحلة داخل مصر أو خارجها؟ هل هو سفر للشواطئ والاستمتاع بالبحر؟ رحلة علاجية أم سفر لعمل؟لأن كل سفرية لها طريقه مختلفة فى الحقيبة، وعن تحضير حقيبة المصيف، ينصح بملابس كبيرة حتي لا تزيد الحمولة وتصبح الحقيبة عائق في السفر فأحرص علي اخذ،٢outfit وسليبر وحذاء رياضي وكذلك للأطفال.لابد من شراء حقيبة أخرى صغيرة للبحر لنضع بها "البشاكير"، والمايوهات وكريمات الوقايه من الشمس بدلا من وضعهم في كيس بلاستيك فهذا شكل غير حضارى، فهناك شنط تباع للبحر من مادة الخوص وبها رسومات ظريفه وغير مكلفه نهائي،ويجب ألا ننسي بعض الأدويه الخاصه بالاطفال، مع أخذ نظارات الشمس وفرشاة الأسنان والمعجون.اتباع القواعد السليمةوتقول شريهان الدسوقى،: يجب حين التوجه إلى الرحلة سواء بالسيارة أو الباص أو طيران، الالتزام بكافة قواعد الرحلات، فإن معظم المسافرين يعتبرون المصيف هو الترفية والخروج عن القواعد والسلوكيات السليمة، فالخروج عن السلوك الجيد سيسبب بعض المشكلات.النزول إلى البحرعند الوصول إلى القريه السياحية يجب قراءة لائحة القوانين والشروط الخاصه بالقريه والعمل بها والالتزام بكل القواعد، عند نزول البحر والمكوث علي الشاطئ للإستمتاع بالطبيعة وجمال السماء والبحر يرجى البعد عن بعض السلوكياتالخاطئه المزعجه.عند نزول البحر ينبغى اختيار مايوهات مصنوعه من ال waterbroff منعا لإلتصاق المايوه بالجسم، يرجى اختيار مايوه مناسب لإخفاء أى عيوب حتي لا يسخر منك البعض ويسبب لكى الحرج والتوتر.قواعد الجلوس على الشاطئوعند اختيار شمسيه علي الشاطئ يجب أن يكون هناك مسافه مناسبة بين شمسيتي وشمسيه الأسرة المجاورة لي حتي نجلس ونتكلم علي راحتنا فلا أحد يزعجنا، ولا نزعج أحدا.يفضل استخدام سماعات الأذن حتي لا نزعج كبار السن لأنهم يحبون الاستجمام بهدوء فلا نسبب أى أذى وننصح الأمهات والجدات بعدم تناول اطعمه ذات رائحة نفاذة، كما ننصح بشراء معلبات أو ساندوتشات بسيطه وسريعه، وحمل اكياس لفضلات الطعام والزجاجات الفارغة ثم القائها في القمامة ( فأترك المكان كما تحب ان تراه).