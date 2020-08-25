انطلاق عيادات جراحات التجميل رسميًا بالتأمين الصحي

أعلنت مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عيادات جراحات التجميل رسميًا بالمستشفى.وأكدت المستشفى، في بيان لها، أن ذلك يأتي بالتعاون مع أمهر الاستشاريين والأخصائيين بمعهد ناصر، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية.وفي شأن مختلف، نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء عملية إصلاح كسور متعددة بعظام الوجه الأيسر وكسور بقاع العين اليسرى، وإصلاح عدم تطابق الفكين لمريض، والتي استمرت لمدة 8 ساعات.