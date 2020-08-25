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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المتحف البريطاني يزيل تمثالًا بسبب «العبودية»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:32 ص
المتحف البريطاني
المتحف البريطاني
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام أن المتحف البريطاني بلندن، أزال تمثال أحد أهم المساهمين في تأسيسه، هانز سلون، لأسباب تتعلق بماضي سلون المرتبط بـ"امتلاك العبيد".

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن تمثال سلون الذي أزيل من مكانه الأساسي في المتحف سيعرض لاحقًا بجانب قطع أثرية أخرى مرتبط تاريخها بتاريخ "الأمور المتعلقة بالعبودية في بريطانيا".

وتعتبر المجموعة الضخمة من المعروضات التي يصل عددها إلى 71 ألف معروضة، والتي قام سلون بشرائها سابقًا بمثابة حجر الأساس في تشكيل مقتنيات المتحف البريطاني.

وهامز سلون هو طبيب وعالم أحياء وجامع تحف إنكليزي، من مواليد 16 أبريل 1660، شغل العديد من المناصب المهمة في بريطانيا سابقا، حيث كان أمين الجمعية الملكية عام 1963، ثم أصبح رئيسا للجمعية سنة 1727، وبقي في هذا المنصب حتى الثمانين من عمره.

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