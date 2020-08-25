الأنبا بيجول يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس ببهجورة

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس ببهجورة.شاركه في صلاة القداس الإلهي، عدد من كهنة الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وعقب انتهاء صلوات القداس الإلهي، زار الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق؛ مزار أبيه الروحي المتنيح القمص كيرلس وردي.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن عن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم- في بيان- إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.