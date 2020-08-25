ماس كهربائي وراء حريق محل في السلام

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين- المحامي العام الأول- ملابسات واقعة حريق نشب في محل بمدينة السلام، يوم الأحد الماضي، وتبين أن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات.