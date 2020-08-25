محافظ الفيوم يلتقي متدربي المرحلة 1 لمبادرة «المسؤول الحكومي المحترف»
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:16 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من متدربى المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف"، للوقوف على الاستفادة التى عادت على المتدربين من المشاركة فى المبادرة، وكيفية توظيفها فى النهوض بواجبات ومتطلبات العمل، والتغلب على المشكلات، وتقديم الخدمة بكفاءة للمواطنين.
أشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة في التدريب، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، مؤكدًا حرص المحافظة على إتاحة فرص تدريبية لموظفيها للمساهمة في تحسين مستوى الاأداء، وتطوير منظومة العمل بكفاءة وحرفية.
وكشف المحافظ عن تشكيل فريق للعمل الميداني من متدربي المرحلة الأولى من المبادرة لتوظيف البرامج التدريبية التي حصلوا عليها في حل المشكلات الطارئة، وفحص شكاوى المواطنين، وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.
ولفت محافظ الفيوم إلى خطة المحافظة لإعادة هيكلة عدد من إدارات الديوان العام، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العدد الكبير للموظفين ببعض الإدارات، والاستفادة بالخبرات الإدارية والكفاءات الشابة.
ووجه المحافظ جميع المشاركين بالمبادرة القومية "المسيؤول الحكومي المحترف" من أبناء المحافظة بضرورة التركيز التام، والتمسك بأنصاف الفرص، والتحلي بالإرادة والرغبة فى النجاح، وكذلك توسيع دائرة المعرفة من خلال نقل الخبرات التى استفادوها من المبادرة، لزملاء عملهم، مشددًا على عدم الاقتصار على عملية التدريب فقط وإنما تحويل التعليم الأكاديمي إلى واقع ملموس في العمل، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من المبادرة التركيز على مقدمي الخدمة بالمراكز التكنولوجية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" شارك بها 100 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حيث انتهت فعاليات الجزء الأول من هذه المرحلة، ويُستكمل الجزء الثاني منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة في التدريب، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، مؤكدًا حرص المحافظة على إتاحة فرص تدريبية لموظفيها للمساهمة في تحسين مستوى الاأداء، وتطوير منظومة العمل بكفاءة وحرفية.
وكشف المحافظ عن تشكيل فريق للعمل الميداني من متدربي المرحلة الأولى من المبادرة لتوظيف البرامج التدريبية التي حصلوا عليها في حل المشكلات الطارئة، وفحص شكاوى المواطنين، وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.
ولفت محافظ الفيوم إلى خطة المحافظة لإعادة هيكلة عدد من إدارات الديوان العام، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العدد الكبير للموظفين ببعض الإدارات، والاستفادة بالخبرات الإدارية والكفاءات الشابة.
ووجه المحافظ جميع المشاركين بالمبادرة القومية "المسيؤول الحكومي المحترف" من أبناء المحافظة بضرورة التركيز التام، والتمسك بأنصاف الفرص، والتحلي بالإرادة والرغبة فى النجاح، وكذلك توسيع دائرة المعرفة من خلال نقل الخبرات التى استفادوها من المبادرة، لزملاء عملهم، مشددًا على عدم الاقتصار على عملية التدريب فقط وإنما تحويل التعليم الأكاديمي إلى واقع ملموس في العمل، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من المبادرة التركيز على مقدمي الخدمة بالمراكز التكنولوجية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" شارك بها 100 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حيث انتهت فعاليات الجزء الأول من هذه المرحلة، ويُستكمل الجزء الثاني منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري