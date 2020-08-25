محافظ الفيوم يلتقي متدربي المرحلة 1 لمبادرة «المسؤول الحكومي المحترف»

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من متدربى المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف"، للوقوف على الاستفادة التى عادت على المتدربين من المشاركة فى المبادرة، وكيفية توظيفها فى النهوض بواجبات ومتطلبات العمل، والتغلب على المشكلات، وتقديم الخدمة بكفاءة للمواطنين.أشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة في التدريب، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، مؤكدًا حرص المحافظة على إتاحة فرص تدريبية لموظفيها للمساهمة في تحسين مستوى الاأداء، وتطوير منظومة العمل بكفاءة وحرفية.وكشف المحافظ عن تشكيل فريق للعمل الميداني من متدربي المرحلة الأولى من المبادرة لتوظيف البرامج التدريبية التي حصلوا عليها في حل المشكلات الطارئة، وفحص شكاوى المواطنين، وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.ولفت محافظ الفيوم إلى خطة المحافظة لإعادة هيكلة عدد من إدارات الديوان العام، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العدد الكبير للموظفين ببعض الإدارات، والاستفادة بالخبرات الإدارية والكفاءات الشابة.ووجه المحافظ جميع المشاركين بالمبادرة القومية "المسيؤول الحكومي المحترف" من أبناء المحافظة بضرورة التركيز التام، والتمسك بأنصاف الفرص، والتحلي بالإرادة والرغبة فى النجاح، وكذلك توسيع دائرة المعرفة من خلال نقل الخبرات التى استفادوها من المبادرة، لزملاء عملهم، مشددًا على عدم الاقتصار على عملية التدريب فقط وإنما تحويل التعليم الأكاديمي إلى واقع ملموس في العمل، لافتًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من المبادرة التركيز على مقدمي الخدمة بالمراكز التكنولوجية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" شارك بها 100 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حيث انتهت فعاليات الجزء الأول من هذه المرحلة، ويُستكمل الجزء الثاني منها خلال الأيام القليلة المقبلة.