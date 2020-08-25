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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شحن 6000 طن صودا وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:16 ص
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KAPIDAG، والتي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 114 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6000 طن صودا من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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