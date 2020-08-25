الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وجدي توفيق يوسف جيوسي، وعماد أكرم بلعاوي، وأحمد درويش أبوذياب، بعد مداهمة منازلهم في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.