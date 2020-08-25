«الكهرباء»: 570 ألف طلب للتحول من «الممارسة» للعدادات الكودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، التي أطلقتها الوزارة في الأول من يوليو، تلقت حتى اليوم حوالي 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، فيما تستقبل المنصة 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، مشيرة إلى أن المنصة تستقبل أيضًا عددًا كبيرًا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مبارةش، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، منوهًا باستمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر القادم.يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة.