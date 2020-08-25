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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:21 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
محمد إبراهيم
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تابع المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل المهندس كمال بهجات، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع سكن مصر، حيث بلغت نسبة تنفيذ (196عمارة) بإجمالي (4704) وحدات سكنية حوالي 90%، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م إلى 95%، ويضم الكورنيش (ممشى، كافتريات، برجولات، مقاعد، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال)، كما تجول بمنطقة الفيلات وتشمل تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة- متصلة- شبه متصلة) تضم 2103 وحدات.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، الذي يضم (58) عمارة بإجمالي (1392) وحدة سكنية، بلغت نسبة تنفيذها حوالي 45%، وموقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، وموقع تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقع تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي.

كما التقى المهندس كمال بهجات، مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وفي التوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

من جهته، أوضح المهندس محمد رجب، أن محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانًا، باستثمارات حوالي مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/ يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3 يوم.

وأضاف رئيس الجهاز أن محطة الكهرباء جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فدانًا باستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 500 ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى منها بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، ومنها 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3 يوم، المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3 يوم.
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة
«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ 90% من «سكن مصر» بالمنصورة الجديدة

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