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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أسعار النفط اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:15 ص
النفط
النفط
وكالات
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تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء فيما يدرس متعاملون تأثير توقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الإعصارين المداريين ماركو ولورا مقابل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في آسيا وأوروبا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 14 سنتا ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 45.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمائة إلى 42.58 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي كورب "كان لزيادة عدد الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا تأثير سلبي محدود على النفط الأسبوع الجاري، يرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان لمنطقة الساحل الأمريكي على الخليج".

وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 بالمائة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة إذ يهدد الهبوب النادر لإعصارين على مناطق رئيسية لإنتاج النفط بالولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لعدة أيام ورياح قوية هذا الأسبوع.

وأوقف منتجون إنتاجًا نفطيًّا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميًّا على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنتاج الأمريكي.

وأظهر استطلاع لرويترز، أمس الاثنين، أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي بينما نزلت مخزونات المنتجات المكررة أيضًا الأسبوع الماضي.

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