تأهيل 1000 طالب جامعي بمركز تدريب «مياه أسيوط»

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عددًا من طلاب جامعة أسيوط فى تدريب صيفي ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجامعة للنهوض بكفاءة الأجيال الجديدة وتأهيلهم لسوق العمل وتدريب 1000 طالب.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه أسيوط، في بيان للشركة القابضة اليوم، أن خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب من كليات العلوم والهندسة والتجارة لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل كمساهمة مجتمعية تقوم بها الشركة لتأهيل طاقات منتجة لخدمة المجتمع الأسيوطي.وأضاف إسلام حمدان، مدير إدارة التدريب بالشركة، أن مركز التدريب والخدمات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بجميع قاعاته، واستقبل أبناء جامعة أسيوط من كليات العلوم للتعرف على طرق معالجة وتنقية المياه والهندسة أيضًا للتعرف على سبل وفنيات تشغيل المحطات سواء المرشحة أو الإرتوازى، وأيضًا طلاب كلية التجارة لمعرفة آليات محاسبة العملاء والبرامج المستخدمة لحساب قيم استهلاكه الفعلية والشرائح طبقًا للوائح، ليتلقوا التدريبات النظرية التى تدعم مهاراتهم المعرفية بمجال تخصصهم والتدريبات العملية التي ترتقى بمهاراتهم وكفاءتهم الميدانية.