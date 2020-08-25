إصابات كورونا في هولندا تصل إلى 69 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 69 ألفا و224 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6227 وتعافى 649 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.