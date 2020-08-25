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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة على المباني المخالفة في مطروح.. والمحافظة: لا تهاون مع المعتدين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 ص
دينا عثمان
دينا عثمان
ياسمين شعيب
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قادت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، حملة مكبرة؛ للمرور على عدد من المباني المخالفة في المدينة بمشاركة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلي الشعبة الهندسية والمرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك لحصر كل المخالفات، وحث أصحابها على سرعة التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم خلال المدة المحددة التي ستنتهي في ١٥ سبتمبر القادم لمن تقدموا بطلبات قبل ١٤ يوليو الماضي وحتى ٣٠ سبتمبر القادم لطلبات التصالح الجديدة.

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى أن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات على أملاك الدولة للحفاظ عليها، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع المعتدين لاسترداد حق الشعب مع تطبيق القانون على الجميع، دون أي استثناءات.

وأكدت أن الدولة فتحت باب للتصالح مع أصحاب المخالفات في البناء وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعهم وسداد جدية تصالح بنسبة ٢٥٪ وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة، مناشدة المواطنين بسرعة التقدم لتلاشي أعمال الإزالة للمباني المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بوضع ملف مخالفات البناء بالمحافظة ضمن أولويات المرحلة الحالية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط بمنظومة البناء واسترداد حق الدولة.
دينا عثمان
دينا عثمان
دينا عثمان
دينا عثمان

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