وزير الأوقاف يبحث مع رئيس «المصرية للثقافة» بكازاخستان سبل تطويرها

بحث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان الدكتور محمد الشحات الجندي، سبل تطوير الجامعة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمواعيد المقترحة لعقد المؤتمر السنوي للجامعة، والذي سيعقد هذا العام تحت عنوان "مشروعية الدولة الوطنية".وذكر بيان للوزارة صدر اليوم، أن وزير الأوقاف أهدى رئيس الجامعة نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف من أهمها "فقه النوازل"، و"حتمية التجديد الفقهي"، و"فن الكتابات والجمل القصيرة الحكمة والمثل والتغريدة".