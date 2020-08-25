ضبط مصنعي «مراتب» و«مبيدات» غير مرخصين بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع المراتب الإسفنجية وتصنيع المبيدات والمخصبات، بقريتي غرب تيرة وصالح التابعتين لدائرة مركز الحامول، وبداخلهما أدوات الإنتاج والتصنيع وكميات من الإنتاج، حيث يستخدم أصحابها علامات تجارية حقيقة وإعادة طرحها فى الأسواق.تبين من خلال الفحص للمصنع الأول قيام مالكة المصنع بتصنيع مراتب إسفنجية تحمل علامات تجارية مقلدة، ووضع استيكر ضمان 10 سنوات على المرتبة، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على الآتي: «2000 لوح سفنج، و1800 قطعة لباد، و500 كيلو سلك الشاسيه الخاص بالمرتبة، و500 كيلو رول فايبر، و1500 كيلو رول تغليف، و300 كيلو كلبس، و300 كرتونة تكت ماركة، و1000 لفة ورق ماركة الضمان، و3 كراتين خيوط تحتوى كل كرتونة على 48 بكرة خيط، و10 مراتب جاهزة ومعدة للبيع»، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلك.وعُثرت الحملة داخل المصنع الثانى على «80 كرتونة هيوميك مخصب زراعى نصف كيلو عبارة عن 1200 عبوة أكياس، و100 كيس هيوميك زنة العبوة 5 كيلو، و12 برميل صاج زنة البرميل الواحد 165 كيلو مواد خام، و50 كرتونة تحتوى كل كرتونة 12 عبوة بوتاسيوم فوسفور، و173 شيكارة بداخلها عبوات بلاستيكية زنة العبوة نصف لتر فارغة وتحتوي كل شيكارة على 150 عبوة فارغة، و10 آلاف استيكر ورقي يحمل بيانات الأصناف التي يقوم بتصنيعها، لاستخدامها على العبوات بعد تعبئتها».تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالمصنعين، وتحرر المحضرين برقم 2047، 2048 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 2046 جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيق.شارك فى الحملة رجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وسامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بمشاركة سعد أبو إسماعيل، بفرع جهاز حماية المستهلك، ورزق العدوي، وهبة العدوي، بإدارة تموين الحامول.