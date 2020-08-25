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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لا كره في الإسلام».. درس من والدة ضحية بمذبحة نيوزلندا يزلزل منفذها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:51 ص
والدة ضحية
والدة ضحية
أبوزيد على
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يواجه منفذ هجوم كرايستشيرش الذي يحكم عليه في 51 جريمة قتل وتهم إرهابية، حكمًا بالسجن لمدى الحياة والذي يعد حكمًا تاريخيًا في نيوزيلندا، وتأثر الإرهابي المدان برينتون تارانت بحديث والدة أحد الضحايا، بعد تقدمها بالعفو عنه.

حُكم على تارانت في المحكمة العليا بقتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس 2019، ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة الحالية 4 أيام، وفقًا لشبكة "RNZ".

وعرضت جلسة الاستماع للشهود وأهالي الضحايا تفاصيل الهجوم حيث تمت قراءة مخططات تارانت، ولفت المدعي العام أن المدان حصل على تفاصيله والمعلومات عن المساجد في نيوزيلندا من خلال الإنترنت، واختار وقت الصلاة لكي يكون المسجد مزدحمًا بالمصليين.

فيما استمعت المحكمة أيضا إلى 24 ضحية من ضحايا الهجوم.

من جهتها، قالت جنة عزت التي تعرض ابنها حسين العمري في مسجد النور للقتل، لـ منفذ الهجوم، إنها "تسامحه".

وقالت مباشرة للإرهابي: "قررت أن أسامحك يا سيد تارانت لأنني لا أكره، ليس لدي الانتقام".

وأضافت: "في عقيدتنا الإسلامية نقول، نحن قادرون على أن نغفر ونغفر، أنا أسامحك، لقد حدث ما حدث، ولن يكون حسين هنا أبدًا، لذا ليس لدي سوى خيار واحد لكي أسامحك".

وتأثر تارانت وأومأ برأسه معترفًا بكلماتها قبل أن يرمش بغزارة ويمسح إحدى عينيه.

وعن جثة ابنها، أوضحت أنها كانت تنتظر بفارغ الصبر لكي ترى الجثة لكي تودعه الوداع الأخير، مشيرة إلى أنها تعرضت للصدمة لرؤية الحجم المروع لهذا القتل ورؤية جمجمة ابنها مفتوحة على مصراعيها ودماغه لا يزال ينزف بالإضافة إلى الرصاص والفتحات المتعددة على جسده.

وتابعت: "هذه صورة مؤلمة للغاية حولت أعياد ميلادي القادمة وأيام الأم إلى كابوس إلى الأبد، واعتاد ابني أن يعطيني الزهور في عيد ميلادي، لكن بدلًا من ذلك حصلت على جسده".

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