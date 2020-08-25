رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ بورسعيد موقف مخالفات البناء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:49 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أ ش أ
طباعة
بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد عددا من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف المجالات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقد تم خلال الاجتماع الذي عقده شعراوي اليوم الثلاثاء مع محافظ بورسعيد متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أشار شعراوي إلى قرار رئيس الوزراء، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم ودفع مبالغ جدية التصالح؛ لتقنين أوضاعهم، مشددا على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة.

وشدد على أهمية استمرار جهود رفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بالشكل والمستوى الحضاري الجيد، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبشأن منظومة التحول الرقمي، أشاد وزير التنمية المحلية بهذه المنظومة والطفرة التكنولوجية التي شهدتها محافظة بورسعيد، خلال الفترة الأخيرة؛ للتيسير على المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء طوال أيام الأسبوع مع تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين الراغبين في التصالح وتذليل أي عقبات تواجههم؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

واستعرض الغضبان جهود المحافظة في ملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق الصناعية، وكذلك آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة، وعلى رأسها إنشاء مدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات بالتنسيق مع الوزارة، بما يساعد على تطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

باراجواى تطلق سراح رونالدينيو

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر ٢٠٢٠

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طبيب يوضح سبب خطورة تنظيف الأذن

7 نصائح لتحسين مناعة الأطفال ضد كورونا

استطلاع رأي: غالبية الروس لا يخشون الإصابة بكورونا

«تركت منزلى».. آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

«سينما مصر» عرض يناقش الهوية المصرية ومكوناتها