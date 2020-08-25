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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:41 ص
عجلة قهوة
عجلة قهوة
بنى سويف - محمد حفيظ
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لم ينتظر محمد سيد صاحب الـ24 عاما والحاصل على دبلوم صنايع، والمقيم بمدينة بني سويف، الوظيفة أو الجلوس على المقاهي مثل عدد من الشباب، لكن فكر خارج الصندوق في توفير مصدر رز يستطيع أن يواجه من خلاله الحياة ويكون نموذجا يقتدى به.

محمد سيد والشهير بـ"بندق"، حول دراجة هوائية صغيرة الحجم إلى مشروع متكامل به كل المعدات اللازمة لإعداد المشروبات الساخنة بمنطقة الأباصيري بمدينة بني سويف.

وقول محمد لـ"الدستور": "حصلت على الدبلوم وعملت بعدها أستورجي ثم طباخا، وسافرت للعمل بشرم الشيح وتعلمت خلالها إعداد المشروبات والأكلات الفندقية، كما تعلمت تجارة الإكسسوارات وعدت إلى بلدي بني سويف بعد أن تدهورت صحة أبي وإصابته في قدمه، وأصبحت متكفل بأسرتي لأنني الأكبر بين أشقائي الثلاثة الذين يصغروني بكثير وقررت ترك العمل خارج المحافظة والبحث عن فرصة عمل هنا من أجل إثبات ذاتي ومساعدة أسرتي بعيدا عن الاستسلام للبطالة والجلوس على المقاهي.

وأضاف محمد سيد: "حاولت الحصول على رخصة كرفان أو كشك لتقديم الأطعمة والمشروبات ولكني لم أتمكن من ذلك، عندما علمت أن المحافظة قامت بوقف تلك التراخيص، وقررت بعدها أن أشتري دراجة هوائية وقمت بتصميم صندوق خشبي صغير على الدراجة وعزلته من الداخل وبدأت في تقديم المشروبات الساخنة عليها في منطقة الأباصيري وبأسعار تقل النصف من أرخص مقدم للمشروبات وبأجود الخامات وأفضل الطرق في الإعداد".
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»
«الرزق يحب الخفيّة».. «بندق» يجوب شوارع بني سويف بـ«عجلة قهوة»

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