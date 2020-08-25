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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: الإسكندرية الأعلى تدويرًا للمخلفات الزراعية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:52 ص
مخلفات زراعية
مخلفات زراعية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن محافظة الإسكندرية سجلت أعلى معدل لتدوير المخلفات الزراعية بنسبة 100%.

ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2018، بلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017- 2018.

كما بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017- 2018، وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.

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