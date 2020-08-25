«الإحصاء»: الإسكندرية الأعلى تدويرًا للمخلفات الزراعية
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:52 ص
أميرة ممدوحطباعة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن محافظة الإسكندرية سجلت أعلى معدل لتدوير المخلفات الزراعية بنسبة 100%.
ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2018، بلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017- 2018.
كما بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017- 2018، وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.
ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2018، بلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017- 2018.
كما بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017- 2018، وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.