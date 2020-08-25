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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل عسكري وإصابة 40 شخصا بانفجار في أفغانستان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:36 ص
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
وكالات
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وقع انفجار في محافظة بلاخ في شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل عسكري، وجرح نحو 40 شخصا.

ووفقا لقناة "1 تي في" المحلية، فإن الانفجار وقع في صباح اليوم، الثلاثاء، قرب وحدة جيش أفغانية في منطقة بلاخ.

ونقلت القناة المحلية عن أحد العسكريين قوله، إن الحادث أسفر عن مقتل أحد الجنود وجرح 6 جنود آخرين، وجرح 35 من سكان المدينة.

ولم تعلن أي من الجماعات في البلاد مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، هجوما على سجن مركزي بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقل موقع "سايت"، المختص بمتابعة إعلام التنظيمات الإرهابية، عن وكالة "أعماق" الناطقة باسم "داعش"، أن "مقاتلي داعش هاجموا سجن ننغرهار المركزي في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان".

وبحسب راديو وتلفزيون أفغانستان "آر تي إيه"، نقلا عن متحدث السلطة المحلية، عطاء الله خوغياني، فإن "شخصين قتلا وجرح عشرون آخرون في انفجار سيارة بمدخل سجن مدينة جلال أباد"، موضحة أن مسلحين تمكنوا من الدخول إلى المنشأة.

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