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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء والدواء» ترد على اتهامات ترامب بإبطاء تجارب لقاحات كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الإدارة ليست مكونة من عناصر "الدولة العميقة" التي تحاول تأجيل لقاح لفيروس كورونا، كما ادعى الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف هان، أمس الإثنين، في مقابلة مع وكالة "رويترز، أنه على ثقة تامة من أن العاملين في إدارة الغذاء والدواء يركزون على مصلحة الشعب الأمريكي فحسب، مشيرا إلى أنه لم يشهد أي شيء يعتبره "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء.

وقال هان إن لديه علاقة قوية مع ترامب، وتابع: "أتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع الرئيس، وناقشت معه قراراتنا، وأشعر براحة كبيرة، وما زلت أشعر بالراحة تجاه تلك العلاقة".

وأوضح مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن قرار إدارته السماح بعلاج مرضى فيروس كورونا باستخدام بلازما دم المتعافين، لم يتم بسبب الضغط السياسي، وقال إنه لن يسمح لضغط من هذا القبيل بالتأثير على قرار متعلق بلقاح ضد كوفيد-19 في المستقبل.

وشدد: "لن أشارك في أي قرار في إدارة الغذاء والدواء يتم اتخاذه استنادا إلى أي شيء آخر غير المعطيات والعلم".

وكان ترامب قد اتهم، يوم السبت الماضي، أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات أمريكية ضد كوفيد-19 وتأخيرها عمدا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يأمل في الفوز بها.

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