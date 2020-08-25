الأمم المتحدة: كورونا يعرض 120 مليون وظيفة للخطر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميا بسبب جائحة كوفيد.19وأضاف جوتيريش في بيان: "في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة".وقال: "بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر".وتابع أنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم، تضررت البلدان النامية بشكل خاص، بما في ذلك بلدان في إفريقيا.