184 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:17 ص
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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء، تسجيل 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 104 آلاف و902 حالة.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا 807 حالات تعاف تام من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 93 ألفا و405 حالات.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا 807 حالات تعاف تام من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 93 ألفا و405 حالات.