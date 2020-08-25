184 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء، تسجيل 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 104 آلاف و902 حالة.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا 807 حالات تعاف تام من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 93 ألفا و405 حالات.