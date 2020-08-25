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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسيير مساعدات طبية إيطالية لبغداد خلال سبتمبر لمواجهة كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:16 ص
تسيير مساعدات طبية
تسيير مساعدات طبية لبغداد
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أعلنت سفيرة العراق في روما صفية السهيل أن إيطاليا - التي تعد الشريك الأوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي والمستورد الرابع عالميًا لنفطه - بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية إلى بلادها خلال سبتمبر المقبل؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السهيل - في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء - "إننا وبالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى بغداد زودنا الحكومة الإيطالية بقائمة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها، بالرغم من أن روما من أوائل الدول التي تاثرت بالجائحة بشكل كبير وخطير".

وأوضحت أنها سلمت مؤخرا وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد خلال المرحلة المقبلة، حيث عبر كل من نائبي وزير الخارجية الإيطالي عن رغبتهما في زيارة العراق قريبا، لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اجتماعات اللجنة العراقية الإيطالية المشتركة.

وأشارت إلى وجود مشروع اتفاقية نقل جوي قيد التفاوض بين وزارة النقل وهيئة الطيران العراقية ونظيرتها الإيطالية، موضحة أن السفارة تعمل للحصول على مساعدة إيطاليا في رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من خلال علاقاتها مع هيئة الطيران الأوروبية.. لافتة إلى تطور التعاون العسكري بين البلدين بعد عام 2003، ليشمل التدريب والتسليح ومساهمة الخبراء العسكريين الإيطاليين في إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية العسكرية العراقية التابعة ل‍وزارة الدفاع أو الداخلية.

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